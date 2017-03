Fome de Série A!! ? ?



Walter é a nova contratação do Atlético para o Campeonato Brasileiro 2017. Mais informações em breve!#ACG pic.twitter.com/5913Pb2INE — Atlético Goianiense (@ACGOficial) 14 de março de 2017

O avançado brasileiro Walter assinou contrato com o Atlético Goianiense , por empréstimo do, anunciou esta terça-feira o clube que regressou esta temporada ao campeonato brasileiro."Fome de Série A!! Walter é a nova contratação do Atlético para o Campeonato Brasileiro 2017", lê-se na mensagem do clube de Goiânia na rede social Twitter.Walter chega ao Dragão, como é conhecido o Atlético Goianiense, depois de ter deixado o rival estadual Goiás, depois de ter agredido um colega num treino.Contratado pelo FC Porto ao Internacional em 2010/11, Walter fez 25 jogos na primeira temporada e marcou 10 golos. Na temporada seguinte, fez oito jogos e seis golos, antes de ser emprestado ao Cruzeiro.Conotado com problemas de excesso de peso, Walter, de 27 anos, passou também pelo Goiás, Fluminense e Atlético Paranaense, sempre por empréstimo do FC Porto.

Autor: Lusa