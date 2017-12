O processo de transferência de Wendel para o Paris Saint-Germain, seguido da cada vez mais provável cedência ao FC Porto, vai ganhando forma e até já é admitido, de viva voz, pelos representantes do jogador. Tratando-se de um jovem de 20 anos, que só em fevereiro começou a competir a nível sénior, surgiram dúvidas sobre a forma como poderia encarar o desafio de se mudar para o futebol europeu no mercado de inverno, tendo de mostrar rendimento imediato.Fonte próxima do jogador assegura que não vai haver qualquer problema com o rigor que Sérgio Conceição exige no trabalho diário, precisamente devido à firmeza com que Abel Braga impôs uma disciplina rígida a Wendel. O técnico que passou por Rio Ave, Famalicão, V. Setúbal e Belenenses decidiu dar um murro na mesa, afastando Wendel da equipa antes de um dérbi com o Flamengo, em outubro, cansado dos atrasos na chegada aos treinos, constantes saídas noturnas denunciadas por vídeos no whatsapp e excessos em postagens nas redes sociais. "Se realmente o caso é esse de já estar no PSG ou ir para o PSG, é mais um motivo para ser 100% profissional. Eu joguei lá e 95% não serve", frisou Abel Braga, agora com 65 anos, mas que efetivamente, entre 1979 e 1981, representou o Paris Saint-Germain, realizando 41 jogos em França.O treinador acusou ainda Wendel de estar "mal assessorado". Uma conversa posterior sanou o conflito. "Ele aprendeu a lição", assumiu Abel Braga, tendo o jogador passado a adotar uma vida social mais discreta.

Autor: Vítor Pinto