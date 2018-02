O Feirense surpreendeu na noite de ontem com a aquisição de dois jogadores que já têm passado na 1ª Liga: Zé Manuel e Crivellaro.

O médio brasileiro, de 28 anos, regressa ao futebol português, depois de uma curta passagem pelo Sepahan, do Irão. Na temporada passada, recorde-se, Crivellaro foi jogador do Arouca, ele que também já passou por V. Guimarães e Trofense.

Continuar a ler

Já Zé Manuel estava ao serviço do Wisla Cracóvia, por empréstimo do FC Porto. E foi precisamente o clube polaco a anunciar, ao fim do dia, a saída do extremo para o Feirense.

O último dia de mercado de inverno ficou ainda marcado pela confirmação da saída do nigeriano Etebo, que vai prosseguir carreira no Las Palmas, da liga espanhola, a título de empréstimo.