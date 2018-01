O ponta-de-lança Karamanos pode estar na iminência de regressar ao Feirense, por empréstimo do Olympiacos até ao final da época, apurou Record. O grego esteve ao serviço do Rio Ave na primeira metade da época, mas, pouco utilizado e com apenas um golo registado, pediu para sair. O clube de Atenas, que detém o seu passe, vê com bons olhos o regresso a Santa Maria da Feira. Karamanos fez 36 jogos na época passada e marcou 7 golos, tendo deixado saudades na equipa orientada por Nuno Manta, naquela que foi a melhor temporada da história do emblema feirense na divisão primodivisionária do futebol português.João Silva, José Valencia e Luís Henrique são as opções para a posição mais avançada do terreno, mas apenas o dianteiro português marcou no campeonato, com dois tentos no seu cartão de visita. O empréstimo do grego seria mesmo o ideal para as duas partes.

Autores: R.T.