"Sem dúvida que a nossa organização defensiva e a estratégia que usámos passava por termos um bloco com compromisso defensivo, ou seja, fechar espaços ao Estoril, fizemo-lo bem e conseguimos anular o adversário. Em termos estratégicos a equipa funcionou bem""É um campeonato extremamente competitivo, faltam muitos pontos e era importante hoje pontuarmos. Ainda não conseguimos nada, foi uma demonstração de raça, atitude e foco. O balanço da primeira volta é positivo."Nós todos gostamos de jogar com muitos adeptos. Sendo uma segunda-feira as 21h não traz muita gente. Eu tenho que cumprir com os horários, a equipa também. Devem colocar essa questão à Liga. Para os adeptos do Feirense fazer 300 km num dia da semana não tem lógica"