Para o treinador do Feirense, o Sporting continua a ser uma equipa ambiciosa nas provas em que compete."Quem me dera ter a competitividade do Sporting. É sinal que está em várias frentes. O Feirense luta pela permanência. O Sporting tem de fazer a sua gestão e, como tem um treinador experiente, deve fazê-la bem", referiu.Apesar de admitir o favoritismo do Sporting, Nuno Manta lembra que o Feirense não vai deixar de ser ambicioso, mas ressalva que da parte do adversário podem surgir surpresas no onze."O Feirense vai tentar conquistar pontos em Alvalade. O Feirense tem a sua ambição e a sua cultura, e tem também as suas armas. Também é um facto que nos gera algumas dúvidas a questão das ausências do Sporting. É normal que tenhamos dificuldade em prever o 'onze' que o Sporting vai apresentar. Qualquer solução que o Sporting apresente em termos de opções, certamente que nos vai causar dificuldades e temos de estar prontos para isso. Creio que o departamento médico do Sporting vai trabalhar ao máximo para ter os jogadores disponíveis", sublinhou.Questionado sobre a luta pela manutenção, Nuno Manta assumiu que quer dos seus jogadores entrega máxima, pois "ainda faltam muitas jornadas e muitos pontos"."Em todas as jornadas acontecem resultados imprevisíveis. Se quisermos a manutenção teremos de estar acima dos 30 pontos. Pedi aos meus jogadores para não sofrerem golos e marcar pelo menos um. Temos de ser mais fortes nos duelos individuais e estar prontos para as adversidades que acontecem durante o jogo", referiu.Para o jogo com o Sporting, Nuno Manta não poderá contar com os lesionados Barge e Cris, e com Hugo Seco, a cumprir castigo.