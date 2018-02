Continuar a ler

"O Feirense espera encontrar algumas dificuldades no Estádio de Restelo perante um adversário que neste momento está na luta direta pela manutenção connosco. Sabemos que a vitória que o Belenenses teve na última jornada deixou a equipa mais folgada em termos de pressão. O Feirense tem de conquistar pontos e só depende de nós sair da posição em que estamos. Vamos lutar para isso em Belém", frisou.Segundo Nuno Manta, o Belenenses não sente a pressão do Feirense, mas recorda que a responsabilidade para conquistar pontos é partilhada por ambas as equipas."O plantel do Belenenses tem qualidade e em termos de estrutura tática não sabemos se vai manter o 4x5x1 ou se vai manter o 4x3x3. Sabemos que é um adversário difícil, mas o Feirense terá a sua estratégia para conquistar pontos num jogo de grande responsabilidade para ambas as equipas", referiu.O treinador do Feirense assumiu ainda que a equipa necessita de marcar golos para baixar os níveis de ansiedade nos momentos de finalização e espera por isso uma resposta eficaz dos seus jogadores no confronto com o Belenenses."Existe a ansiedade da eficácia e é isso que nos tem causado alguns problemas. Não é a ansiedade pela competição que é um problema. Notamos que a nossa eficácia em alguns duelos não é a melhor e por isso vamos continuar a trabalhar para a eficácia voltar a 100 por cento. Gostamos muito da competição e somos competitivos. Temos de dar uma resposta urgente, não só internamente, mas também para o exterior", concluiu.Para o jogo com o Belenenses, Nuno Manta não poderá contar com Barge e Cris, ambos a recuperar de lesão.O Belenenses, 12.º classificado com 24 pontos, recebe no sábado, pelas 16:00, o Feirense, no 17.º e penúltimo lugar, com 20 pontos, em jogo da 24ª jornada da Liga NOS.