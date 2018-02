Continuar a ler

"Vamos ter um jogo extremamente difícil, porque, do outro lado, vamos encontrar uma equipa muito bem orientada, que está tranquila na tabela classificativa e que tem bons executantes individuais no plantel. No seu processo ofensivo, o Chaves tem grande qualidade e teremos de ter cuidado quando estiver em posse de bola", referiu.Nuno Manta admite que a sua estratégia passa por uma defesa concentrada, para depois atacar os pontos fracos do adversário."Vamos tentar contrariar o jogo do Chaves e explorar os seus pontos menos fortes, para que possamos fazer golos que nos garantam a vitória. A sua organização coletiva é o ponto mais forte e os princípios de jogo estão bem implementados", afirmou.O treinador salientou ainda que o apoio dos adeptos será fundamental para o Feirense regressar aos triunfos."Pretendemos regressar às vitórias no nosso estádio e com o apoio do nosso público queremos que o adversário se sinta pressionado. O jogo tem de ser mais difícil para o adversário", sublinhou.Para o jogo com o Chaves, Nuno Manta Santos não poderá contar com Cris e Barge, ambos a recuperar de lesões, e com Babanco, a cumprir castigo.O Feirense, 14.º classificado, com 14 pontos, recebe no domingo, pelas 16 horas, o Chaves, oitavo colocado, com 27, em encontro da 21.ª jornada da Liga NOS.