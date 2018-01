O Feirense vai avançar para a compra de Tiago Silva, sabe Record. A equipa de Santa Maria da Feira recebeu, no arranque da época 2016/17, o médio-centro por empréstimo (duas temporadas) do Belenenses e garantiu uma cláusula de opção de compra até ao final da presente época, estipulada nos 500 mil euros. Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal o Feirense vai mesmo avançar para a compra de Tiago Silva, o que deverá acontecer durante o mês de fevereiro.O desempenho, ao longo das últimas duas temporadas, do internacional português sub-21 tem agradado e muito aos responsáveis dos fogaceiros. Tiago Silva tem-se imposto em Santa Maria da Feira, ao ponto de ser um dos jogadores fundamentais da equipa liderada por Nuno Manta. Com a camisola do Feirense fez 51 jogos (28 na época passada e 23 esta temporada) e soma 9 golos (seis em 2016/17 e três em 2017/18).Com passagem pela formação do Benfica, foi no Restelo que Tiago Silva completou o percurso nas camadas jovens e se tornou sénior. O médio, de 24 anos, destacou-se na equipa de Belém na época 2012/13, realizando 47 jogos (sete golos). Nas três temporadas seguintes esteve sempre na equipa principal dos azuis, que acabaram por ceder o médio.

Autor: André Ferreira