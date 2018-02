O Feirense ganhou um ‘reforço’ para a viagem de amanhã, ao Restelo. Ao acionar a opção de compra sobre os direitos económicos de Tiago Silva no passado domingo, o médio passou a ser elegível para o confronto com a sua anterior equipa. Emprestado pelo Belenenses no início da temporada passada, Tiago Silva havia falhado todos os encontros em que as duas equipas se defrontaram pela óbvia razão de não jogar contra o clube que tinha contrato.

Contudo, agora o jogador é do Feirense para as próximas três temporadas e meia e será mais uma arma a ter em conta na acesa luta pela permanência na Liga NOS. Desde que chegou a Santa Maria da Feira, em 2016/17, o médio marcou um total de nove golos (seis na época passada e três na atual) e fez sete assistências (três na temporada transata e uma nesta), sendo figura de destaque na recordista temporada que o emblema feirense cumpriu em 2016/17.

Em ano e meio no Marcolino de Castro, Tiago Silva conta já um total de 48 jogos pelo Feirense, ele que é uma espécie de talismã, pois, nesta temporada, sempre que marcou, a equipa ganhou: frente a P. Ferreira, Chaves e Rio Ave. Miolo a manter Babanco, Luís Aurélio e Tiago Silva são as peças preferidas de Nuno Manta para o miolo e perspetiva-se que, agora com a certeza de que o ex-Belenenses pode ir a jogo, o técnico vá manter a estrutura do seu meio-campo. Se Tiago Silva conseguir marcar, pela estatística e pela história recente, a equipa fogaceira estará mais perto de ganhar.

Autor: Rúben Tavares