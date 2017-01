Daniel Ramos já anunciou o XI para o encontro frente ao @RioAve_FC a contar para a 2ª jornada da 3ª fase da Taça CTT. pic.twitter.com/jQ2Ld7pX3o — Marítimo da Madeira (@MaritimoMadeira) 3 de janeiro de 2017

ONZES OFICIAIS:



Marítimo: Gottardi; Patrick, Maurício, Raúl Silva e Coronas; Erdem Sen, Éber Bessa e Fransérgio; Edgar Costa, Djoussé e Ghazaryan.



Suplentes: Charles, Deyvison, Alex Soares, Jean Cléber, Xavier, Brito e Dyego Sousa.



Rio Ave: Cássio; Nadjack, Marcelo, Roderick e Rafa Soares; Wakaso, Tarantini e Rúben Ribeiro; Heldon, Guedes e Kizito.



Suplentes: Rui Vieira, Nelson Monte, Pedro Moreira, Krovinovic, André Vilas Boas, João Novais e Yazalde.

68'.: Éber Bessa e Edgar Costa dão lugar a Dyego Sousa e Xavier.68'. Livre de Heldon com perigo! A bola sai ao lado da baliza do Marítimo.- Vão entrar Xavier e Dyego Sousa no Marítimo.67'.para Patrick por derrubar Heldon. É o sétimo cartão mostrado por João Capela.64'. Grande defesa de Gottardi, a negar o golo a Guedes, que surgiu em posição privilegiada na área!- Estão 5.834 espectadores nos Barreiros.58'. Fransérgio também vê o, mas por palavras.58'.para Djoussé por falta sobre Nadjack.51'. O Rio Ave causa perigo: remate de Yazalde que Gottardi defende a custo e, na sequência, Rúben Ribeiro atira fraco!46'. Primeiro minuto e boa jogada do Marítimo, com Ghazaryan a assistir e Coronas a rematar ao lado.46'.: entra Yazalde e sai Kizito.- Um Marítimo perdulário na partida. A equipa da casa já teve duas oportunidades flagrantes, em especial a bola de Patrick no poste.45'+1. Livre de Edgar Costa, Cássio sai em falso e Maurício cabeceia ao lado... mas João Capela assinala fora de jogo.- Vai haver 1 minuto de compensação.38'.para Éber Bessa.36'. Melhor oportunidade do jogo: Fransérgio isola Patrick e o lateral direito do Marítimo atira ao poste!32'.para Rafa Soares por impedir a progressão de Edgar Costa.30'. Novamente o Rio Ave a causar perigo, com Heldon a cruzar da direita e Kizito a rematar rasteiro, mas Gottardi segura com firmeza.29'. Golo anulado ao Rio Ave! Canto marcado rapidamente, há um primeiro desvio de Tarantini e Heldon conclui, mas estava nitidamente adiantado. João Capela decidiu bem.28'. Responde o Rio Ave, com Heldon a ganhar espaço e a atirar forte, mas o remate bate em Maurício e sai pela linha final.27'. Remate de longe de Rúben Ribeiro, mas fácil para Gottardi.21'.para Raúl Silva por falta sobre Kizito.20'. Primeira oportunidade real do jogo, para o Marítimo: boa jogada de Ghazaryan na esquerda e desvio de Edgar Costa, mas Cássio nega o golo com uma grande defesa!18'.para Kizito por falta dura sobre Éber Bessa.17'. O Rio Ave tenta responder, com Marcelo a ir à frente rematar, mas à figura de Gottardi.15'. Bom remate de Edgar Costa, ao lado. O madeirense estava em boa posição para alvejar a baliza vila-condense.- Heldon sempre assobiado quando toca na bola. Os adeptos do Marítimo não lhe perdoam...12'. Remate de Fransérgio por cima. O Marítimo tenta pegar no jogo.- Primeiros dez minutos equilibrados, sem grandes motivos de interesse.4'. Jogada perigosa de Heldon na esquerda, mas Maurício corta. O Rio Ave entra afoito.Saiu o Rio Ave.- As equipas entram agora no relvado. O Marítimo apresenta-se com a tradicional camisola verde e vermelha às riscas horizontais. Já o Rio Ave surge de camisola verde e calção preto.- Também já é conhecido o onze do Rio Ave:- O Marítimo acaba de divulgar o seu onze inicial nas redes sociais:------------------------------------------------------------------------ Marítimo e Rio Ave medem forças esta terça-feira no Funchal, num encontro referente à segunda jornada do Grupo C da Taça CTT, agendado para as 18H30.- Jogo interessante no remodelado Estádio do Marítimo, porventura decisivo para as aspirações das duas equipas em qualificar-se para a final-four da Taça CTT. O Marítimo tem de ganhar, enquanto para o Rio Ave um empate não era um mau resultado, depois da vitória em Braga. Assim está a tabela:1. Sp. Braga, 2 jogos/3 pontos2. Rio Ave, 1/33. Marítimo, 1/14. Sp. Covilhã, 2/1- Daniel Ramos apresenta a melhor equipa possível, deixando somente de fora os lesionados Fábio China e Amido Baldé. Edgar Costa está de regresso, após recuperar de lesão, tal como o cabo-verdiano Brito.- Luís Castro foi forçado a preterir os quatro lesionados: Pedrinho, Leandrinho, Gil Dias e Capela. De registar o regresso de Pedro Moreira às opções, tal como Nelson Monte.- Daniel Ramos, técnico do Marítimo, está confiante. "Atendendo aos resultados da primeira jornada, só nos interessa ganhar para depender de nós. Mesmo um empate complica-nos as contas. O Rio Ave tem boa equipa e está num ciclo positivo, mas nós também temos feito bons jogos em casa e queremos lutar pela qualificação", disse.- O treinador do Rio Ave, Luís Castro, também mostrou-se ambicioso no discurso. "O grupo está aberto e vamos a jogo sabendo que um resultado positivo abre-nos mais um bocadinho a porta do apuramento. Mesmo que não fosse decisivo para o Marítimo, jogos destes encerram sempre um grau de dificuldade elevado", assinalou.