Os leões carregam nesta parte final, mas sem oportunidades.Cinco minutos de compensação em Alvalade.Quase perigo. Bom lance dos leões na esquerda, mas Diney tira a bola da zona de perigo.Entra Jean Cleber, sai Piqueti.QUASE! Grande lance de Doumbia, mas o remate sai muito torto.Mexe o Marítimo: entra Ricardo Valente, sai Ibson.Cartão amarelo para Éber Bessa.Sai Alan Ruiz, entra Battaglia.Dráusio lesiona-se e abandona a partida. Diney entra para o seu lugar.Ibson dispara para as mãos de Salin. Segue animada a partida!Podence dispara de longe para mais uma boa defesa de Abedzadeh.Alan Ruiz dispara de longe, por cima da baliza madeirense.Cruza Jonathan e Doumbia dispara por cima.Jesus mexe: entra Acuña, sai Iuri Medeiros. Entra Podence, sai Mattheus.Responde Piqueti, a obrigar Salin a uma boa defesa.Iuri com uma boa diagonal, remata de pé esquerdo mas fraco e fácil para Abedzadeh.QUASE! Doubia contorna o guarda-redes mas o remate bate em Dráusio, que evita o golo leonino.DEFESA! Rosca de Gamboa quase trai Abedzadeh, que evita o golo.sem alterações nos onzes.Permanece o nulo depois de uma primeira parte em que as duas melhores oportunidades pertenceram aos leões.Iuri Medeiros bate o livre, sem consequências.Livre perigoso para o Sporting, descaído para a direita.Mattheus tenta a sorte de longe, mas sem perigo.Cartão amarelo para Drausio.O Marítimo tenta reagir mas Salin sai com os punhos e alivia.PERIGO! Cruzamento de Jonathan Silva e Doumbia cabeceia ligeiramente por cima.O primeiro remate à baliza do Marítimo surge aos 29 minutos por Éber Bessa, sem perigo.Cartão amarelo para Filipe Oliveira.Mais perigo! Cruzamento de Jonathan e Doumbia remata muito torto e ao lado.NA BARRA! Canto na esquerda de Bruno César e Petrovic ganha à concorrência nas alturas e cabeceia com estrondo na barra da baliza do Marítimo.Marítimo tenta criar perigo de livre na direita, mas a execução é mal feita e a defesa leonina alivia facilmente.QUASE! Cruzamento perigoso de Bruno César na esquerda, Abedzadeh falha a intervenção ao sair da baliza mas ninguém do Sporting apareceu para finalizar.Os leões jogam instalados no meio-campo contrário e Ristovski é o primeiro a aparecer em zona de perigo, mas o cruzamento sai para as mãos de Abedzadeh.As equipas estão no relvado. Está tudo a postos.Pedro Silva, Acuña, Battaglia, Podence, Mathieu, Gelson Dala e PalhinhaBroetto, Jean Cleber, Rodrigo Pinho, Fabrício, Diney, Gildo e ValenteSalin; Ristovski, André Pinto, Tobias Figueiredo e Jonathan; Petrovic, Mattheus, Iuri e Bruno César; Alan Ruiz e DoumbiaAbedzadeh; Cristiano, Drausio, Pablo e Bebeto; Gamboa e Oliveira; Piqueti, Éber Bessa e Ibson Melo;Lundberg- O Sporting recebe hoje o Marítimo, duelo marcado para as 20h15, em Alvalade, e que marca o pontapé de saída na Taça CTT. O árbitro será Manuel Mota, da AF Braga.- A este propósito, refira-se que não estará disponível o VAR (vídeo-árbitro), ferramenta que esta época somente estará disponível nos jogos do campeonato.- Tanto os leões como os madeirenses vivem um bom momento neste início de época. O Sporting vem de seis vitórias consecutivas, entre campeonato e Liga dos Campeões, enquanto o Marítimo triunfou nos últimos quatro encontros, distribuídos entre campeonato e a 2.ª fase da Taça CTT.- Jorge Jesus deixou bem vincada a intenção de conquistar a Taça CTT, apesar de admitir que irá aproveitar o jogo de hoje para testar algumas alternativas que até ao momento somaram menos minutos. "É um jogo de responsabilidade por dois motivos: pela competição em si e porque queremos continuar a vencer. Estamos confiantes", atirou o técnico, de 63 anos, à Sporting TV.- A propósito do adversário, Jesus acredita que os verdes e brancos irão enfrentar obstáculos na partida de hoje. "Penso que o Marítimo estará na máxima força e nos criará enormes problemas", sublinhou.- A lista de convocados, esta tarde divulgada pelos leões, deixa antever a tal rotatividade no onze que Jorge Jesus irá apresentar mais logo, tanto que ficaram de fora oito habituais titulares. Eis os eleitos: Salin e Pedro Silva; Ristovski, André Pinto, Tobias Figueiredo, Mathieu e Jonathan Silva; Acuña, Bruno César, Battaglia, Mattheus, Iuri Medeiros, Petrovic e Palhinha; Gelson Dala, Doumbia, Podence e Alan Ruiz.- Por sua vez, o Marítimo também vai promover alguma gestão nas suas opções, como confirmou em conferência de imprensa o técnico Daniel Ramos, de 46 anos. "Estas mudanças não são um desrespeito pela competição, mas uma necessidade. Pela quantidade de jogos e pela proximidade do nosso último encontro, a rotatividade é quase obrigatória, mas também merecida e justa para quem anda a trabalhar bem", frisou.- Eis os convocados do Marítimo: Amir e Broetto; Bebeto, Cristiano Gomes, Diney, Dráusio e Pablo; Fabrício, Gamboa, Jean Cléber, Filipe Oliveira e Éber Bessa; Ibson, Piqueti, Ricardo Valente, Gildo, Lundberg e Rodrigo Pinho.------------------------------------------------------- Taça CTT, 3.ª fase, 1.ª jornadaSalin; Ristovski, André Pinto, Tobias Figueiredo e Jonathan; Petrovic, Mattheus, Iuri e Bruno César; Alan Ruiz e DoumbiaSuplentes: Pedro Silva, Acuña, Battaglia, Podence, Mathieu, Gelson Dala e PalhinhaTreinador: Jorge JesusAbedzadeh; Cristiano, Drausio, Pablo e Bebeto; Gamboa e Oliveira; Piqueti, Éber Bessa e Ibson Melo; Rodrigo PinhoSuplentes: Broetto, Jean Cleber, Lundberg, Fabrício, Diney, Gildo e ValenteTreinador: Daniel RamosManuel Mota

Autores: José Morgado e Ricardo Granada