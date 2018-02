Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda-redes: Charles e Amir;



Defesas: Bebeto, Dráusio, Zainadine, Pablo Santos, Rúben Ferreira e Luís Martins;



Médios: Fábio Pacheco, Gamboa, Erdem Sen, Éber Bessa;



Avançados: Joel Tadjo, Rodrigo Pinho, Jorge Correa, Ibson, Edgar Costa e Ricardo Valente.





Luís Martins, Dráusio, Ibson e Edgar Costa (este recuperado de uma lesão muscular que o afastou da competição algum tempo) são as novidades que Daniel Ramos introduziu na convocatória do Marítimo, para o jogo de sábado no terreno do Aves.Relativamente à última jornada, saíram Fábio China (cumpre castigo), Jean Cléber (não recuperou da tempo de um problema físico), Diney e Everton. De baixa por lesão continua o arménio Ghazaryan.

Autor: Gonçalo Vasconcelos