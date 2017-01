Foi um Sporting esforçado, que suou a camisola e correu mais do que precisava, aquele que não fez o que lhe competia: vencer o Marítimo. Sim, as circunstâncias do jogo penalizaram a equipa de Jorge Jesus, cujas falhas tiveram quase sempre consequências drásticas (dois golos por falhas anormais de Rui Patrício), em história que, de um modo geral, não foi generosa com os verdes e brancos. Para acentuar a ideia de alguma infelicidade, dimensionada pela convicção de que sobrou suor e faltou raciocínio, podem os sportinguistas reclamar um golo mal anulado a Alan Ruiz (82’), que permitiria a conquista dos três pontos.



Por isso, não foi por falta de compromisso que o Sporting deixou mais dois pontos pelo caminho. Pressionada pela dupla jornada em Chaves, a equipa recorreu ao instinto muscular e não regateou esforços – mas faltou-lhe cabeça para exercer a superioridade. E, claro, teve pela frente um Marítimo competente, organizado, talentoso e com armas suficientes para discutir a partida.

Pouca lucidez

Foi cruel o início de jogo para o Sporting, que logo aos 8 minutos sofreu um golo que acentuou todos os sintomas anómalos com que chegou aos Barreiros. A equipa de Jorge Jesus, descoordenada desde o arranque do duelo, viu abalada a já de si escassa confiança e a pouca convicção de que podia lançar na Madeira a desejada redenção. Foi nesse clima desfavorável que os leões tiveram de partir rumo à recuperação do terreno perdido no arranque. Em desvantagem, a equipa conseguiu ter a bola mais tempo, insistir em envolvimentos pelos flancos e pôr à prova a consistência de um adversário que, aos poucos, foi perdendo capacidade para se chegar à frente.

Jesus nem quis acreditar no segundo golo do Marítimo

Quando empatou, o Sporting estava a construir uma exibição diferente e a criar condições para comandar o jogo. A equipa começou a recuperar a bola com facilidade, a desdobrar-se em ações de rutura na muralha insular e a criar ascendente sobre o adversário. Mas tudo se desmoronou num ápice: à meia hora, Dyego Sousa atirou à barra e, três minutos depois, Raul Silva repôs a vantagem, outra vez num livre, outra vez com fortes responsabilidades de Rui Patrício. Percebeu-se então, também pelo que se seguiu até ao intervalo, que a reação sportinguista ao golo de Éber Bessa obedecia ao instinto de quem revelou uma atitude coletiva conquistadora mas sem o suporte de elementos como concentração, solidez, convicção, lucidez e inspiração. A grande verdade, ao fim dos primeiros 45 minutos, é que o Sporting marcara um golo e não criara mais ocasiões para mudar o rumo dos acontecimentos.

Sem desperdício

Alan Ruiz marcou mas o árbitro assinalou fora-de-jogo neste lance

Para a segunda parte, Jorge Jesus lançou Alan Ruiz (em detrimento de Zeegelaar) e fez recuar Bruno César para defesa-esquerdo, anunciando que ia avançar as linhas e pressionar o adversário mais à frente. Aos 60 minutos, Gelson empatou o jogo, o equivalente a dizer que tinha meia hora para vencer o duelo. Logo a seguir entraram Campbell e William para os lugares de Bryan e João Palhinha (titular surpresa) e o jogo passou a ter sentido mais forte para a baliza de Charles. Foi então mais clara a discrepância entre coração e cabeça; entre vontade e resultados práticos de uma atitude guerreira de quem deu tudo para chegar à vitória. Feitas as contas, porém, a grande verdade é que, à exceção do golo mal anulado a Alan Ruiz, o Sporting não somou desperdício no Funchal.



Momento: minuto 60



Na segunda parte, a mensagem de Jorge Jesus foi clara: com a entrada de Alan Ruiz para o lugar de Zeegelaar, a ideia era adiantar as linhas e atacar. Gelson aproveitou o passe de Bruno César e voltou a empatar o jogo. A meia hora do fim, a equipa não voltou a cruzar-se com o golo.



Árbitro: João Pinheiro (nota 2)



Bom critério na condução do jogo, embora com deslizes em lances longe das balizas. O erro mais penalizador pertenceu ao assistente Nélson Moniz, que anulou mal um golo a Alan Ruiz.



Homem do jogo: Gelson (nota 3)



Sem ter feito uma exibição ao nível das que já lhe vimos, foi o principal impulsionador no processo de aproximação a Bas Dost. Foi dele o segundo golo do Sporting.



NOTA TÉCNICA



Daniel Ramos (4)



Nova demonstração da excelente equipa que formou. Organizada e atrevida; disciplinada e com sentido de aventura. Mesmo quando teve menos bola, o Marítimo foi mais perigoso.



Jorge Jesus (3)



Schelotto, Paulo Oliveira, Zeegelaar e Palhinha constituíram mudanças na defesa – mas Rui Patrício comprometeu. Na frente, a diferença foi feitas pelos de sempre (Dost e Gelson).

Autor: Rui Dias