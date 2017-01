Alhassame Keita, 24 anos, ponta de lança, natural da Guiné Conacri, chegou do St. Polten (Áustria). pic.twitter.com/TMdDUsHrEP — Marítimo da Madeira (@MaritimoMadeira) 31 de janeiro de 2017

O Marítimo confirmou esta terça-feira a contratação de Alhassane Keita, avançado de 24 anos, que alinhava nos austríacos do SKN St. Pölten.Formado no Metz, Keita é natural da Guiné Conacri mas tem igualmente nacionalidade francesa e marcou dois golos em 11 jogos nesta temporada. O ponta-de-lança destacou-se nos cipriotas do Ermis, na última época, onde marcou 13 golos em 38 jogos.O novo jogador assinou por dois anos e meio e começa já esta quarta-feira a treinar sob as ordens de Daniel Ramos.

Autores: Luís Miroto Simões e Gonçalo Vasconcelos