Amido Baldé é o mais recente reforço do Tondela. O avançado chega ao Estádio João Cardoso por empréstimo do Marítimo até ao final da época.Baldé, de 25 anos, é natural da Guiné-Bissau e cumpre a primeira temporada no futebol português. Nos madeirenses atuou por quatro vezes (duas na Liga NOS, uma na Taça de Portugal e outra na Taça CTT).O novo jogador dos beirões vai vestir a camisola 18 e ficará à disposição de Pepa a partir de quarta-feira.

Autor: Luís Miroto Simões