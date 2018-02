Amir Abedzadeh, guarda-redes do Marítimo, foi convocado para representar a selecção do seu país, o Irão, nos jogos particulares que se realizam em março. No dia 17, o Irão defronta a Líbia, num jogo a realizar em Teerão; já no dia 23, o encontro é contra a Tunísia, nesse mesmo país, e por fim, a 27, a selecção do guarda-redes defronta a Argélia, numa partida a disputar na Áustria.Amir Abedzadeh, de 24 anos, realizou 7 jogos esta época e se for convocado por Carlos Queiroz para o Campeonato do Mundo torna-se o primeiro jogador a representar o Marítimo numa competição do género.