Amir Abedzadeh, guarda-redes do Barreirense, é reforço do Marítimo. Face à grave lesão de Gottardi, a equipa treinada por Daniel Ramos assegurou a entrada do internacional do Irão.Recorde-se que Amir Abedzadeh é filho de Ahmed Abedzadeh, antigo guarda-redes da seleção do Irão que jogou no Campeonato do Mundo de 1998, em França.

Autor: João Baptista Seixas