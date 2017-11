Aproveitando a paragem da Liga, devido aos compromissos das seleções, o Marítimo vai organizar um Arraial de São Martinho. O evento, com entrada livre, está marcado para os dias 10 e 11 de novembro, no pátio da bancada nascente do Estádio do Marítimo, nos Barreiros.Segundo o programa, a festa começa na sexta-feira, às 18 horas, com sessão de autógrafos dos jogadores profissionais, seguindo-se o Portugal LedWall e atuações musicais e dos comediantes 4 Litro.No sábado, às 16 horas, haverá receção dos paraquedistas do Exército e atuação da Banda Militar, seguindo-se o "Open Day Modalidades" e "Escola Gig". Para a noite está prevista a atuação de um nome grande da música portuguesa.

Autor: Gonçalo Vasconcelos