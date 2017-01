O Sporting foi multado em 765 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido ao arremesso de um saco de tremoços na direção do guarda-redes Charles, no encontro de sábado diante do Marítimo . Para lá deste ato, a multa de 765 euros engloba também a "entrada de um adepto no final do jogo" no terreno onde se desenrolou a partida.Ainda segundo o comunico do CD da FPF, Sebástian Coates está suspenso por uma partida, devido à exibição do seu quinto cartão amarelo na presente temporada da Liga NOS.

Autor: Fábio Lima