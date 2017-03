O Estádio do Marítimo, nos Barreiros, ficou em 22.º lugar na votação de Melhor Estádio de 2016, promovida pelo site polaco "stadiumdb". Este o resultado da votação do público, que atribuiu 21.968 pontos à nova casa dos madeirenses, com capacidade para 10.600 espectadores.

Já na eleição dos dez melhores votados por um júri de arquitetos nomeados, o "caldeirão" não fez parte das escolhas.

Os grandes vencedores foram o London Stadium, palco dos Jogos Olímpicos de 2012, onde agora joga o West Ham (votação do júri); e o Vodafone Arena, em Istambul, propriedade do Besiktas (votação do público).

Autor: Gonçalo Vasconcelos