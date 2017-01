Continuar a ler

Contratado já com a temporada em andamento para o lugar do brasileiro PC Gusmão, Daniel Ramos parece apostado em construir uma verdadeira fortaleza nos Barreiros. É que, a jogar em casa, o Marítimo ainda não somou qualquer desaire para a Liga NOS sob o comando do técnico de 46 anos, ex-Santa Clara, num percurso que já teve as passagens do tricampeão Benfica, do terceiro colocado Sp. Braga e do quarto Sporting.Ao todo são sete encontros de Daniel Ramos no reduto maritisma, período no qual somou cinco vitórias e dois empates, com 13 golos marcados e 5 sofridos. Se alargarmos a análise a todas as competições, aí Daniel Ramos soma um desaire, referente à Taça CTT, diante do Sp. Braga.

Autor: Fábio Lima