Lista de convocados:



Guarda-redes: Charles e Amir;



Defesas: Cristiano Gomes, Bebeto, Zainadine, Dráusio, Diney e Fábio China;



Médios: Éber Bessa, Filipe Oliveira, Jean Cléber, Erdem Sen e Gamboa;



Os regressos de Bebeto (após lesão), Erdem Sen e Ricardo Valente (cumpriram castigo) são as novidades que Daniel Ramos introduziu na convocatória do Maritimo, para o jogo de sábado com o Tondela. O técnico chamou 20 jogadores, preterindo apenas o castigado Fábio Pacheco.Continuam lesionados Pablo Santos (lesão muscular na coxa esquerda), Coronas (lesão muscular na perna esquerda), Luís Martins (agora a contas com lesão no joelho esquerdo) e Ghazaryan (recupera de intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo).

Autor: Gonçalo Vasconcelos