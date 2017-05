Cerca de 1.900 figurantes deram corpo à tradicional cerimónia de abertura do Desporto Escolar da Madeira, que se realizou mais uma vez no Estádio do Marítimo. Subordinado ao tema "Os Sonhos de Zarco", o espetáculo apresentou momentos de rara beleza e movimento.A semana do Desporto Escolar reúne mais de 5.000 alunos dos diferentes níveis de ensino da região autónoma. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, considerou o espetáculo "magnífico" e declarou abertos os jogos.

Autor: Gonçalo Vasconcelos