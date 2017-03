Continuar a ler

Mesmo assim, o pensamento dos maritimistas ainda não está focado num lugar Europeu: "O nosso objetivo é a permanência. Mas à medida que os jogos vão passando isso é uma certeza. Agora, é pensar jogo a jogo, pois é o mais importante. Depois, mais perto do final da competição, logo veremos o que podemos alcançar".



E perante a insistência do "sonho europeu", o pupilo de Daniel Ramos não abre o jogo: "Se nos conseguirmos aproximar dos lugares que dão acesso à Europa, é claro que é melhor. Mas não vamos alterar o nosso pensamento para cada partida e jogando sempre para vencer". Depois, negou que entre os jogadores, no balneário se fale na meta europeia: "Não falamos entre nós no objetivo Europa".



«Trabalho para ajudar»

A próxima partida, frente a um Setúbal motivado, não altera o pensamento de somar mais uma vitória: "!O Marítimo tem estado a crescer muito e estamos confiantes. Este domingo vamos defrontar uma equipa muito boa e será um jogo complicado. Vamos entrar para alcançar os 3 pontos, que são o mais importante".

No "caldeirão" mandam os que lá estão! É este o lema da equipa liderada por Daniel Ramos que perante os seus adeptos vem somando pontos e subindo na tabela classificativa, com exibições convincentes. Jogar nos Barreiros não é tarefa fácil para os adversários.O extremo Brito concorda com a premissa de que o fator casa está a ser importante: "O fator casa está a ser muito importante para nós, com os nossos adeptos a apoiarem muito a equipa. Temos estado muito fortes e vamos continuar a ser".

Autor: João Manuel Fernandes