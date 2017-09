Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, e o seu homólogo do Marítimo, Carlos Pereira, assistiram ao duelo entre ambas as equipas a partir da tribuna do Estádio de Alvalade, naquele que pode ser um indício da possibilidade de os leões terem normalizado relações com os madeirenses,

Isto porque, puxando a cassete atrás, Bruno de Carvalho e Carlos Pereira mantiveram, ao longo dos últimos anos, uma relação algo conturbada, preenchida com críticas de parte a parte. Um desses incidentes teve lugar após o Marítimo-Sporting, da 12ª jornada de 2015/16, que os leões venceram por 1-0. BdC insinuou que os leões deram um "bailinho na Madeira", a que Carlos Pereira reagiu ao afirmar que o líder verde e branco era "uma lagartixa que nunca chegará a jacaré". Um outro episódio envolveu Danilo Pereira, quando o ex-jogador do Marítimo foi alvo do forte interesse do Sporting. Porém, a transferência para Alvalade acabou por não se concretizar, tendo rumado ao FC Porto.

