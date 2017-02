Um dérbi entre Marítimo e Nacional mexe sempre com a ilha da Madeira. O embate de segunda-feira à noite não foge à regra. É vivido com intensidade dentro e fora do relvado. As bancadas do estádio devem registar casa cheia. É essa a esperança dos responsáveis maritimistas, fazendo jus ao facto de os Barreiros registarem a quinta melhor média de assistências, depois de que as obras ficaram concluídas.



Por norma, os pupilos de Daniel Ramos são 'empurrados' por sete mil espetadores, que apoiam incondicionalmente a sua equipa. Para este confronto com os alvinegros, tal deverá acontecer. Os preços dos bilhetes para o público em geral que não associados verde-rubros também são convidativos: 15 euros para os Topos Norte e Sul, enquanto a Bancada Nascente custará 25 euros.

Continuar a ler

Esta quinta-feira, em Machico, o plantel cumpriu mais um treino, com o técnico a deixar para sexta-feira, os aspetos mais de ordem tática, pois a equipa trabalha nos Barreiros, às 18 horas, mas à porta fechada.

Autor: João Manuel Fernandes