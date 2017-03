Continuar a ler

Os bilhetes para o jogo nos Barreiros, com lotação para 10.600 espetadores, foram todos vendidos em menos de 24 horas, o que não surpreendeu Carlos Pereira, que lembrou a realidade madeirense.



"São contingências de estarmos numa região autónoma, com uma capacidade do estádio limitada, mas limitada à nossa dimensão", referiu.



O presidente do Marítimo aproveitou também para salientar três nomes que foram decisivos para que a seleção portuguesa voltasse a jogar na Madeira, ao fim de 16 anos.



"Uma palavra muito especial para o Fernando Santos e o Fernando Gomes, que foram os grandes impulsionadores da vinda da seleção para a região, bem como aquele compromisso entre a Federação e o Cristiano Ronaldo, que queria jogar na Madeira", mencionou, com esperança de que CR7 possa jogar para que os madeirenses possam ver ao vivo "o filho da terra".



Além de Cristiano Ronaldo, Carlos Pereira falou em Danilo Pereira, Pepe, Danny e Fernando Santos, todos ex-jogadores do Marítimo, que espera igualmente ver a 28 de março.



O presidente do, Carlos Pereira, disse esta terça-feira que o Estádio dos verde-rubros está pronto para receber a Seleção Nacional no particular com a Suécia, a 28 de março."Está tudo tratado da melhor forma, com muito empenho, muita dedicação, muito profissionalismo e deixa-nos muito satisfeitos o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo deste tempo", afirmou aos jornalistas, à margem da apresentação da equipa de motocrosse do Marítimo.

Autor: Lusa