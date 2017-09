Continuar a ler

Acho que a Liga já deveria ter tomado esta posição há muito tempo. Não o fez e teve que ser a Federação Portuguesa de Futebol a fazê-lo. Mas deveria partir do órgão que tutela o futebol profissional", considerou.



Carlos Pereira pormenoriza a sua ideia: "Se fizermos uma retrospetiva daquilo que aconteceu no final do jogo entre o Sporting e Arouca, nomeadamente entre os presidentes dos dois clubes, e as consequências negativas que daí resultaram para o futebol português, esta posição de Fernando Gomes tem todo o sentido e dou-lhe os parabéns. Dou é nota negativa ao presidente da Liga, pois era ele que que deveria ter tomado a iniciativa e uma intervenção muito mais cedo".



E rematou assim: "Poderei analisar o silêncio do presidente da Liga de duas formas: ou pela inexperiência ou por medo. Penso que terá que refletir, para que no futuro não deixe as coisas andarem assim tanto".





O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, apoia a tomada de posição de Fernando Gomes sobre o momento do futebol português."Acho que foi no momento apropriado e decisivo, visto que a linguagem - e o efeito que isso pode ter na indústria do futebol - está a tomar proporções muito grandes", salientou, observando depois: "Como sempre disse que o euro é igual a norte ou a sul, neste caso também digo que o futebol é igual a norte ou a sul.

