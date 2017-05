Continuar a ler

A verdade é que o Marítimo esteve à beira de garantir essa preciosa posição no último domingo, mas Carlos Pereira lembrou os dois momentos que estragaram a festa nos Barreiros."O futebol é uma caixa de surpresas e, um ato menos refletido do Raúl, ditou o golo e o destino estava traçado nesse momento, como parecia estar também traçado no jogo Desportivo de Chaves-Rio Ave, em que aconteceu um golo depois dos 90 minutos", lamentou.Em relação ao empate caseiro frente ao Estoril-Praia, o presidente não acredita que a razão do resultado tenham sido as notícias que dão conta de uma possível saída do treinador Daniel Ramos e também de alguns jogadores."As equipas técnicas e os jogadores já estão muito habituados a isso. É claro que mexe um pouco, mas também podemos pensar que mexe pela positiva, porque significa que o seu valor está a ser reconhecido", referiu, justificando que, com a época a terminar, todos querem dar o melhor para poderem valorizar-se e até conseguir uma transferência.No caso específico de Daniel Ramos, o dirigente recordou que há contrato com o técnico por mais duas temporadas e que, "no futebol, fala-se muito", apontando os rumores da saída como uma maneira de desestabilizar a equipa.Carlos Pereira foi ainda questionado sobre a descida de divisão do rival Nacional, um assunto que não quis dar importância, dizendo que foi um "destino que estava traçado" e deixou um comentário."Estou muito focado no Marítimo, o que penso que eles deviam ter feito, pois perderam muito tempo a preocupar-se com o Marítimo e pouco com a sua própria casa", respondeu.