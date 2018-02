Continuar a ler

A boa primeira volta dá confiança ao dirigente para que os 'verde rubros' consigam realizar uma segunda metade de temporada idêntica e repetir o feito de 2017, em que o Marítimo marcou presença na Liga Europa.As palavras de Carlos Pereira aos jornalistas surgiram no âmbito da apresentação de Jorge Correa, o terceiro e último reforço contratado na reabertura do mercado de transferências de janeiro, após Joel Tadjo e Rúben Ferreira."Pretendemos sempre mais, mas temos de ter noção das nossas capacidades. Houve algumas saídas e foram compensadas com estas três entradas, que, para nós, são mais que suficientes para fazermos o trabalho que foi feito na primeira volta", comentou.O mês de janeiro ficou marcado com o internamento do dirigente durante cinco dias no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, mas o trabalho não parou."Mesmo ausente, continuei a trabalhar. É sempre diferente e de forma satisfatória cá estar porque é sinal que a casa precisa e eu preciso de muita adrenalina e muita atividade, por isso, estou muito satisfeitíssimo por regressar e, como repararam, não foi uma paragem muito prolongada", referiu.