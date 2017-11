Sempre frontal e sem rodeios, Carlos Pereira, presidente do Marítimo abordou alguns dos temas que estão a colocar o futebol português de novo na rota da suspeição e uma "guerra" entre os chamados grandes, com trocas de ataques de diversos responsáveis, afetos aos emblemas em causa.

"Reconheço que é um momento difícil e que a organização dos jogos sob a tutela da Liga está a passar muitas reclamações. As pessoas têm pouca paciência para estudar o que pode ser feito em relação a essa inspeção da Liga. Os clubes que têm estado nas assembleias da Liga têm culpa do que se está a passar. Não estamos de acordo com a forma com a direção está constituída, pois não se pode fazer a defesa de um clube ou outro. Temos dado muitas sugestões em termos de regulamentação, de orçamentos e custos da própria estrutura. Tenho, no entanto, de reconhecer que tem havido uma melhoria na gestão da Liga, fruto do que temos vindo a falar", começou por revelar o líder maritimista.

Continuar a ler

Depois, continuou a jogar ao ataque: "O futebol português ficaria a ganhar se os clubes que estão fora da direção da Liga tivessem a coragem de reunir fora desta e pensar no negócio do futebol e não no interesse individual de cada um. Discordo que se tenha de solicitar a intervenção governamental para resolver os problemas do futebol português. Nós somos pessoas idóneas e experientes, mas teremos de estar com espirito de entreajuda para resolver o futebol português. Por isso, repito, deveria haver uma reunião fora da Liga, sem a direção desta, sem o presidente, para discutir bem o que necessitamos e como poderemos fazer, para que os clubes chamados mais pequenos possam passar para um nível médio e deixar de haver um parente pobre". Os três grandes na direção da Liga é prejudicial Para o responsável máximo maritimista, é claro que a presença de Benfica, FC Porto e Sporting na direção da Liga não é bom. E explica porquê: "Os três grandes na direção é claramente prejudicial, pois cada um defende os seus interesses e não o futebol português. Não faz sentido, pois os seus interesses são diferentes dos outros clubes. E depois, muita coisa provoca este alarido no futebol português".



O presidente verde-rubro revela ainda que "já passou muitas ideias ao presidente da Liga que não tem tido a força de inverter o rumo dos acontecimentos, pois tem uma estrutura por detrás que não o deixa continuar. Os três grandes ao mesmo tempo na direção é prejudicial para o futebol português. Não tenho qualquer dúvida sobre isso, nem receio de o transmitir". Carlos Pereira relembrou, depois, algumas dúvidas que teve aquando da eleição de Pedro Proença para a liderança da Liga: "Convenceram-me que era uma pessoa que poderia falar em termos de arbitragem e resolver alguns problemas. Não há diálogo, mas sim um choque entre o presidente da Liga, o Conselho de arbitragem e a APAF. Dou alguma razão aos árbitros nas suas queixas. E estou à vontade, pois antes da sua eleição disse o que pensava em relação à sua ida para a presidência".



Este responsável dos madeirenses, continua a apontar o dedo a coisas que não podem acontecer: "Não se pode aceitar que a FPF tenha tanta sustentabilidade, a Liga tão pouca e que vá fazendo negociações para adiar os problemas. Há fragilidade na direção da Liga que deveria ter poder, mas não prepotência". O presidente maritimista lança depois um desafio: "Acho que está no momento de ter o G14, pois os clubes que estão na direção da Liga não faz sentido estarem nesse grupo, pois seria mais do mesmo. Está em causa as pessoas que lideram, mas está muita mais em causa o futebol português, sendo necessário haver contributos válidos, sobre as diversas matérias. Na parte da disciplina e justiça, é ver quem manda mais. Há muitas situações para refletir de forma a preparar a próxima época". Por último, afirma: "Não sei qual é a ideia dos outros presidentes e dos seus clubes, mas sei o que me vão dizendo. Há um nível de insatisfação muito elevado".

Autor: João Manuel Fernandes