Carlos Pereira formalizou esta terça-feira a sua recandidatura à liderança do Marítimo, até 2021, altura em que totalizará 24 anos na presidência. A lista única, que vai a sufrágio no próximo dia 24, propõe a renovação da totalidade dos órgãos sociais, mantendo-se Luís Miguel de Sousa na Assembleia Geral e Rui Adriano Freitas no Conselho Fiscal.

"Prometo trabalhar em prol da maior instituíção da Madeira, promovendo o seu crescimento a nível formativo, desportivo e sobretudo na criação de infra-estruturas, que permitam sustentar o crescimento", comentou Carlos Pereira na entrega da lista na sede histórica do clube, onde contou com o apoio da equipa técnica e alguns jogadores, como Edgar Costa e Luís Martins.

O presidente dos madeirenses quer ainda concluir a remodelação dos Barreiros – esperando que o Governo Regional cumpra o prometido – e lançar a prometida Academia do Marítimo, no novo mandato de quatro anos. "Não diria que é um sonho, mas que tem de ser uma realidade. E a curto prazo ela vai acontecer". Torcatense como um grande À margem, o dirigente comentou ainda a eliminatória da Taça de Portugal com o União Torcatense, pedindo responsabilidade na abordagem ao jogo. "Vamos jogar num piso (sintético) e num ambiente diferentes, perante um adversário galvanizado e a querer fazer história. Não podemos facilitar, pelo que a equipa técnica e os jogadores têm de encarar o desafio como se se tratasse de um Benfica, FC Porto ou Sporting", assinalou, recordando: "Já temos algumas experiências negativas a esse nível, de sermos surpreendidos por equipas de menor dimensão. O Marítimo tem os seus pergaminhos e não pode haver desculpas". Carlos Pereira quer ir o mais longe possível na Taça. "Etapa a etapa, tendo alguma sorte no sorteio e encarando cada eliminatória com toda a determinação. Como se de uma competição eliminatória se tratasse", finalizou.

Autor: Gonçalo Vasconcelos