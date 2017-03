Continuar a ler

O brasileiro já falou publicamente da sua opção pelo Sp. Braga. "Já é público que assinou pelo Sp. Braga, que terá essa interpretação de não ser já jogador do Marítimo. É um direito que lhe assiste. Não assiste é ao Marítimo ser penalizado por aquilo que não cometeu", referiu.



O presidente do Marítimo , Carlos Pereira, voltou a comentar a situação de Dyego Sousa, suspenso até final da época devido a agressão a um árbitro assistente."É jogador do Marítimo, mas está suspenso pela FPF, na sequência do Acórdão do TAD. Terá oportunidade de recorrer ou não, uma iniciativa que só cabe a ele. Pela sanção disciplinar que recebeu, provavelmente não terá intenção de o fazer, pois pode agravar a pena. Seja como for, como está impedido de exercer a sua atividade, não faz parte dos nossos planos", assinalou.

Autor: Gonçalo Vasconcelos