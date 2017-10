Carlos Pereira foi reeleito esta terça-feira presidente do Marítimo para o quadriénio 2017-2021, com 7.200 votos válidos e 3 nulos. A lista do dirigente, que lidera os madeirenses há 20 anos, foi a única a apresentar-se a sufrágio, que levou às urnas 580 sócios, numa das eleições mais participadas dos últimos anos.

O próximo será o mandato da estabilidade. "As linhas orientadoras passam, em primeiro lugar, pela equipa de futebol profissional, que é a mola impulsionadora disto tudo; de continuar a contar com todas as pessoas que têm feito do nosso estádio o ‘caldeirão’, criando um ambiente especial numa infra-estrutura que ainda não está pronta, mas utilizável; e o crescimento das infra-estruturas, para fazer face ao número de atletas que o Marítimo tem", assinalou.

E projetos não faltam para os próximos quatro anos. "Concluir o estádio é um ponto de honra, além da Academia", disse. Neste âmbito, pode ainda surgir um novo pavilhão para as modalidades, já que o atual "tornou-se pequeno", estando ainda projetada a renovação da sede no Almirante Reis e o novo Museu no estádio.

Autor: Gonçalo Vasconcelos