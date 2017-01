Continuar a ler

As provas europeias serão um bónus, diz. "É sempre um objetivo, mas se não atingirmos, não vem nenhum mal ao Mundo. As equipas que estão à nossa frente apetrecharam-se muito melhor e têm orçamentos muito superiores ao nosso", considera.



Estabilidade



Os 26 pontos conquistados na primeira volta do campeonato deixam Carlos Pereira satisfeito. O presidente do Marítimo realça, todavia, que o fundamental é chegar antes de tudo aos 33 pontos e que a Liga Europa não é uma obsessão."Embora não começando a época como queríamos, retificámos a tempo e acaba por ser uma primeira volta muito positiva, face ao orçamento e exigência do campeonato e às dificuldades que o Marítimo tem passado. É que não se pode dissociar a equipa do investimento no estádio", observa o dirigente, assinalando: "Mas o primeiro objetivo ainda não foi atingido, pois precisamos de atingir os 33 pontos. A partir daí tudo o que vier é bom."

Autor: Gonçalo Vasconcelos