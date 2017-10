Continuar a ler

À frente dos 'Leões do Almirante Reis' há 20 anos, Carlos Pereira foi o único candidato nas eleições de terça-feira, na qual recebeu 7.200 votos de 580 sócios.



Logo após ter exercido o seu direito de voto, o presidente dos insulares destacou três projetos em mente para o novo mandato: a criação de uma academia para o clube, um museu, que será feito no estádio, e ainda a construção de um pavilhão.



O presidente reeleito do Marítimo, Carlos Pereira, e os restantes órgãos sociais do clube, eleitos na terça-feira, irão tomar posse a 31 de outubro para o mandato de quatro anos até 2021.O clube anunciou que a tomada de posse decorrerá às 19 horas na tribuna presidencial do Estádio do Marítimo, para a qual convidou todos os associados verde-rubros.

Autor: Lusa