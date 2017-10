Os orgãos sociais do Marítimo tomaram posse na noite desta terça-feira, no Estádio do Marítimo, nos Barreiros, para o quadriénio 2017-2021. No lançamento do seu sexto mandato, o presidente Carlos Pereira recordou o seu trajeto durante 30 anos ao serviço do clube e projetou com otimismo o futuro.

"Os pilares do sucesso passam pela frontalidade, sinceridade, seriedade, teimosia, visão, capacidade de decisão, aposta na formação e aquilo que chamo de pilar familiar, o mais importante", assinalou o dirigente, satisfeito pelos sucessos desportivos alcançados -- nomeadamente sete presenças nas provas europeias, uma final da Taça de Portugal e duas da Taça da Liga -- e sobretudo a obra de remodelação dos Barreiros.

E ideias para continuar a crescer não faltam. "Continuamos a acreditar nas pessoas, no Governo Regional e no cumprimento dos compromissos. E, nesse sentido, o Marítimo tem de pensar na construção de uma Academia para a sua formação, à nossa dimensão", considerou Carlos Pereira, eleito pela primeira vez em 1997. O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho , representou o Governo Regional e garantiu que este "vai honrar os seus compromissos e continuará a apoiar o Marítimo". Daniel Ramos, técnico da equipa madeirense, foi um dos convidados presentes na tribuna presidencial dos Barreiros. Luís Miguel de Sousa continua a liderar a Assembleia Geral e Rui Adriano o Conselho Fiscal.

Autor: Gonçalo Vasconcelos