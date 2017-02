Continuar a ler

E prosseguiu: "Agradeço a Deus e ao 'mister' pela oportunidade, pela confiança e também a todos os jogadores. Aproveitei a oportunidade e a sequência de bons jogos tem surgido naturalmente".Jornada após jornada, o brasileiro vem conquistando a confiança dos adeptos e não só: "Todos me transmitiram confiança na equipa e também os adeptos estão a ver agora que podem confiar, porque não há apenas um guarda-redes. Tem o Charles, tem o Wellington, tem o Rafael, que chegou agora. Os adeptos podem confiar nos guarda-redes e em todos os outros jogadores".Depois, relembrou que vinha uma paragem sem jogar: "O meu último jogo a titular foi em 2015, no campeonato brasileiro. Sente-se a falta de ritmo e a ansiedade do jogo. Agora já fiz nove jogos aqui e ganhei confiança e maturidade".O titular da baliza maritimista diz que Daniel Ramos mudou tudo: "Todos estão a ver a mudança, com a chegada do Daniel Ramos. Nós, os jogadores, entendemos o trabalho dele e isso ajuda muito. Ele passa-nos confiança e o trabalho está a ser visto por todos".Na próxima jornada, só há um objetivo: "Vimos de vários empates e estamos com o pensamento lógico de querer ganhar. O nosso foco é a vitória, mas com os pés no chão, a trabalhar de forma tranquila. O empate é bom, mas estamos a precisar da vitória".O plantel maritimista trabalhou esta terça-feira em Santo António, numa sessão em que Zainadine fez treino condicionado, mas tudo aponta para que na quarta já possa treinar sem problemas.Erdem Sem e Luís Martins fizeram trabalho à parte, enquanto os restantes jogadores estiveram à disposição de Daniel Ramos, que agendou mais dua sessões de trabalho para quarta-feira: às 10 horas, na Camacha e, às 17, em Machico.