A lesão de Gottardi lançou Charles Silva para a baliza do Marítimo. E na primeira vez em que foi titular, mostrou serviço e contribuiu para um importante triunfo frente ao Paços de Ferreira. Agora há mais um teste de fogo, nesta receção ao Sporting. Aos 22 anos, o brasileiro mostra-se feliz. "Tentei ao máximo fazer esquecer a ausência desse grande guarda-redes que é o Gottardi e do qual os adeptos gostam muito", disse, recordando a sua atuação contra os pacenses.Desta feita, há outro desafio importante e lançou um apelo aos adeptos para marcarem presença no 'Caldeirão': "Jogamos em casa e estamos muito fortes, com um ambiente muito bom e confiantes. Mas apelo aos nossos adeptos para apoiarem a equipa contra o Sporting pois são fundamentais". Sobre o futuro, Charles está convicto que "com um treinador que passa confiança, tranquilidade e da forma como trabalhamos, a segunda volta vai ser melhor".Coronas continua sem treinar e não deve recuperar para o embate com os leões, enquanto Edgar Costa e Fransérgio estão de volta após castigo. Esta sexta-feira há treino em Santo António, às 10 horas.

Autor: João Manuel Fernandes