Daniel Ramos tem seis jogos para bater mais um recorde no Marítimo: chegar aos 30 pontos no final da 1ª volta. O melhor registo de sempre é o de Nelo Vingada, que em 1999/2000 fez 29.

O técnico, de 46 anos, já soma 22 pontos ao fim de 11 jornadas e está perto da marca da época passada (a meias com Paulo César Gusmão), que foi 26. Até à viragem da Liga faltam disputar 18 pontos, com três jogos em casa (Estoril, Sp. Braga e Chaves) e outros três fora (Moreirense, FC Porto e Sporting). E é, naturalmente, nos Barreiros, onde não perde há 21 jogos (!) para o campeonato, que a formação verde-rubra pode amealhar uma fatia maior de pontos. Até porque o desafio no continente passa por duas visitas ao Dragão e Alvalade…

Continuar a ler

Diz a história que, em 37 presenças na 1ª Liga, Vingada foi o que mais longe chegou, embora esses 29 pontos não lhe tivessem valido um posterior apuramento europeu, face a uma segunda volta mais fraca. Melhor esteve Manuel Cajuda, que em 2003/04 – numa equipa que contava com Pepe e Danny – obteve 28 e acabaria por chegar no final à então Taça UEFA, com um 6º lugar. Não deixa de ser curioso que estes 30 pontos foram a fasquia definida por Daniel Ramos para... a permanência. Entretanto, Ricardo Valente já se treinou, mantendo-se de baixa Pablo, Coronas, Éber e Lundberg. Homenagem A outro nível, a Comissão de Honra da homenagem ao presidente Carlos Pereira toma posse amanhã, antes do jogo com o Estoril. A ideia foi proposta em recente assembleia geral e visa distinguir o dirigente pelo desempenho na liderança do clube.

Autor: Gonçalo Vasconcelos