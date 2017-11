O defesa Coronas que tem estado afastado dos treinos e da competição, começou hoje a trabalhar sem limitações, integrando o lote de jogadores que esteve às ordens de Daniel Ramos, no complexo do Marítimo.

Para além deste jogador, Fábio China, Ricardo Valente, Rodrigo Pinho, Jean Cléber e Bebeto também já se treinaram sem qualquer limitação. O central Pablo fez treino especifico no relvado, bem como, o guarda-redes Broetti. Para se juntar a Charles na defesa da baliza, face à ausência de Amir (foi chamado seleção do seu país), o técnico verde-rubro contou com o jovem da equipa B, Edgar Mendonça.

O departamento clinico maritimista tem agora mais uma baixa desde ontem, já que o internacional português sub-21 Gamboa, lesionou-se na coxa esquerda, nos trabalhos de seleção. No entanto, é provável possa recuperar num curto espaço de tempo, já que a lesão não é tão grave como seria de prever. Briguel acompanha Nuno Naré no Brasil O Diretor Desportivo, Briguel, está no Brasil, tendo acompanhado Nuno Naré, do departamento de Futebol Jovem do Marítimo, numa visita às "escolinhas" do Marítimo em terras brasileiras. Os dois elementos têm estado em Rio Grande, onde certificaram na cidade de Novo Hamburgo, uma nova "Escola do Marítimo" com 164 jovens praticantes.



Para além dos habituais certificados, os responsáveis madeirenses entregaram também algum material verde-rubro. A visita vai continuar por outras escolas de futebol e de voleibol que os maritimistas têm naquele país.

Autor: João Manuel Fernandes