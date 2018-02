Continuar a ler

Lesionados continuam Edgar Costa e Ghazaryan.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Charles e Amir;



Defesas: Bebeto, Diney, Zainadine, Pablo Santos, Rúben Ferreira e Fábio China;



Médios: Fábio Pacheco, Gamboa, Erdem Sen, Éber Bessa e Jean Cléber;



Avançados: Joel Tadjo, Everton, Rodrigo Pinho, Jorge Correa e Ricardo Valente.



Lesionados continuam Edgar Costa e Ghazaryan.Charles e Amir;Bebeto, Diney, Zainadine, Pablo Santos, Rúben Ferreira e Fábio China;Fábio Pacheco, Gamboa, Erdem Sen, Éber Bessa e Jean Cléber;Joel Tadjo, Everton, Rodrigo Pinho, Jorge Correa e Ricardo Valente.

Como se esperava, Daniel Ramos promoveu várias alterações na convocatória do Marítimo, tendo em vista o jogo de sábado com o Rio Ave. A começar pela estreia de Jorge Correa, o argentino que assinou no último dia do mercado e já tem a sua situação regularizada, depois da chegada do respetivo certificado internacional.De assinalar ainda os regressos dos defesas Zainadine (cumprido castigo de um jogo), Pablo Santos (quatro meses depois de ter-se lesionado) e Fábio China (recuperou há pouco tempo de uma cirurgia).Relativamente ao último encontro com o Portimonense, saíram da convocatória cinco elementos: Dráusio, Luís Martins, Filipe Oliveira, Fabrício e Ibson.

Autor: Gonçalo Vasconcelos