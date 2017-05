Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda-redes: Charles e Amir.



Defesas: Coronas, Patrick, Deyvison, Zainadine, Cristiano Vasconcelos e Fábio China.



Médios: Jean Cléber, Erdem Sen, Éber Bessa, Abdul-Basit e Alex Soares.



Avançados: Brito, Xavier, Djoussé, Seidi e Keita. Guarda-redes: Charles e Amir.Defesas: Coronas, Patrick, Deyvison, Zainadine, Cristiano Vasconcelos e Fábio China.Médios: Jean Cléber, Erdem Sen, Éber Bessa, Abdul-Basit e Alex Soares.Avançados: Brito, Xavier, Djoussé, Seidi e Keita.

O capitão do Marítimo B, o central Cristiano Vasconcelos, e o avançado Adul Seidi são as duas novidades que Daniel Ramos introduziu na convocatória do Marítimo para o decisivo jogo com o Paços de Ferreira.Relativamente à última jornada, o técnico preteriu três jogadores que são habituais titulares, todos devido a castigo: Raúl Silva, Fransérgio e Edgar Costa.

Autor: Gonçalo Vasconcelos