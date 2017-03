Daniel Ramos pode bater hoje – se o Marítimo não perder frente ao V. Setúbal – um recorde na história do clube, somando o 10º jogo consecutivo na Liga invicto. O técnico já igualou os 9 encontros sem derrotas de Augusto Inácio (1997/98) e Pedro Martins (2011/12), em duas épocas que redundaram em qualificação europeia. "Queremos dar continuidade a este ciclo positivo e atingir o 10º jogo com uma vitória e, dessa forma, fazer história. É um registo muito bom e esta sequência permite-nos estar mais confiantes, para consolidar a nossa posição e nos distanciar de outros adversários", frisou o técnico, cuja última derrota para o campeonato foi a 15 de dezembro, no Dragão, com o FC Porto (2-1). Daí para cá soma 4 vitórias e 5 empates.

Para atingir essa marca, o Marítimo tem de superar um V. Setúbal sempre incómodo. "É uma equipa que joga bem e tem jogadores com boa qualidade técnica do meio-campo para a frente", notou, pedindo "mais Marítimo, mais cor e mais apoio" aos adeptos para empurrarem a equipa.

Em dúvida está Dyego Sousa, que ontem foi poupado, mas integra os 19 convocados. De registar a estreia de Amir e os regressos de Zainadine e Fransérgio.

Autor: Gonçalo Vasconcelos