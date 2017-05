Continuar a ler

O técnico, que levou os madeirenses ao sexto lugar da Liga NOS, conseguindo a qualificação para as provas europeias, tem merecido a atenção da imprensa desportiva, com os rumores da saída a serem noticiados.Mesmo falando no cenário de deixar a Madeira, Daniel Ramos assegurou que está entusiasmado em cumprir a ligação contratual com o Marítimo até 2019."Sinto-me bem e grato no clube, está a haver um grande apoio na minha continuidade, por isso, estou motivado para continuar", referiu.Os olhares estão já apontados à preparação da temporada 2017/18, tendo havido já uma reunião entre treinador e presidente hoje e Daniel Ramos revelou que as conversações vão prosseguir esta terça-feira, pois vai regressar ao continente na quarta-feira e pretende deixar um "conjunto de aspetos alinhavados"."O que está em causa é começarmos a trabalhar muito bem, porque é importante o Marítimo reunir uma boa equipa para arrancar a época da melhor forma", salientou.Os trabalhos da pré-temporada arrancam a 26 de junho, na Madeira, havendo depois um estágio no mês de julho na Lousada, como já é hábito.