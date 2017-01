Continuar a ler

"O ciclo de três jogos numa semana obriga-nos a cuidados redobrados. Parece-me que a equipa está a um nível razoável após um jogo desgastante a meio da semana, mas acredito que estaremos num bom nível e que poderemos fazer o jogo que pretendemos", afirmou na conferência de imprensa de antevisão do encontro que encerra a primeira volta.No entanto, ficaram marcas desse desaire, pois Fransérgio foi expulso e Gottardi lesionou-se gravemente, juntando-se ao castigado Edgar Costa, jogadores que Daniel Ramos considera "peças importantes" embora diga que a equipa tem valor para dar resposta à situação.No caso específico de Gottardi, que não joga mais esta época, o Marítimo já está à procura do substituto para contratar neste mês de janeiro e juntá-lo a Charles e Wellington."Temos dois guarda-redes e é natural que vamos ao mercado. Estamos a avaliar um conjunto de opções e espero que tenhamos uma alternativa rapidamente para esta segunda volta", referiu.Em relação ao jogo de domingo, Daniel Ramos espera um Paços de Ferreira fiel à sua identidade e que estão reunidas as condições para uma boa partida, com o objetivo de dar seguimento ao ciclo de triunfos nos Barreiros para o campeonato."É uma equipa que joga bem, desinibida, gosta de ligar jogo e de ter posse. Não me parece que vá fugir a essa matriz. Estamos preparados para esse estilo de jogo e irá ser certamente um jogo bem disputado", afirmou.O Marítimo, oitavo classificado, com 23 pontos, recebe o Paços de Ferreira, 13.º, com 17, pelas 16:00 horas de domingo, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.