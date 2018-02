Continuar a ler

"Muito tristes logo a seguir ao jogo. Ninguém quer estar nesta situação, mas, depois, um arregaçar de mangas. Vejo a equipa a tentar, a trabalhar. Por vezes, o jogo não retrata o que vai acontecendo na semana e a equipa está a responder bem. Acho que é uma questão tempo voltar às vitórias", afirmou na conferência de imprensa de antevisão do encontro de sábado, em Vila do Conde.A resposta positiva é um indicador, mas Daniel Ramos quer ver também competência e rigor por parte dos seus pupilos, para evitar alguns erros de posicionamento, o que considera ser um dos principais problemas.Em relação ao Rio Ave, o destaque do treinador 'verde rubro' vai para a "grande qualidade técnica" e a posse de bola vila-condense, por isso, pretende uma defesa segura sem bola e, quando a tiver, aproveitar bem as saídas para o ataque.O conjunto de Miguel Cardoso também não vive dias fáceis, tendo sofrido nove golos nos últimos dois jogos (derrotas de 5-1 com o Benfica e 4-1 com o Portimonense), o que Daniel Ramos considera ser um "dado anormal"."Não é normal o Rio Ave sofrer tantos golos, mas isso não é um problema nosso. Se nos for permitido aproveitar essa instabilidade no jogo, certamente que o vamos fazer", comentou.O Marítimo enfrenta o jogo em Vila do Conde com menos 48 horas de preparação do que o adversário, o que, contudo, não serve de desculpa, de acordo com Daniel Ramos.Uma das novidades na convocatória dos insulares será a estreia do último reforço no mercado de janeiro, o extremo argentino Jorge Correa."Um bom jogador tecnicamente, que traz irreverência e alguma criatividade à equipa. Tem um passado que diz que pode dar conta do recado. Está com vontade de ajudar e acho que é um elemento que vai aumentar a nossa qualidade até ao final da época", falou Daniel Ramos sobre o novo jogador.O Marítimo, oitavo classificado, com 29 pontos, visita o Rio Ave, quinto, com 33, no sábado, pelas 16 horas.