A festa foi rija na Madeira com a nona qualificação do Marítimo para as provas europeias e estendeu-se desde a apoteótica receção no Aeroporto Cristiano Ronaldo, passando pela Câmara do Funchal – já madrugada dentro – e terminando ontem na Gala do clube. Todos pedem a continuidade de Daniel Ramos e o técnico fez questão de passar uma mensagem tranquilizadora aos adeptos, depois de receber o prémio de treinador do clube em 2017.

"Tenho contrato por mais dois anos e a probabilidade de ficar é muito alta. Embora se saiba que no futebol tudo pode acontecer, se nada de extraordinário se passar, serei o treinador do Marítimo na próxima época", assumiu Daniel Ramos, de 46 anos.

O técnico enalteceu a capacidade que o grupo teve em "reagir às adversidades", lembrando as lesões graves, terminando a época "com a sensação de dever cumprido" e alertou que é preciso dar passos em frente. "O Marítimo tem de continuar a crescer e fazer mais na próxima época", frisou. Já na véspera, na autarquia funchalense, o responsável pela equipa – que já pagou o leitão aos 40 pontos e terá de cumprir a promessa do marisco pelos 50 pontos somados – confirmou algumas abordagens para mudar de ares. "Quero continuar a progredir e quero mais e melhor. Se me for proporcionado no Marítimo, fico sem problema algum", adiantou. Obreiro O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, classificou esta como "a melhor época de sempre", face às dificuldades que foram surgindo, e não tem dúvidas de que Daniel Ramos é "o grande obreiro" do apuramento. "Vamos tentar chegar à fase de grupos da Liga Europa, mas nunca hipotecando o nosso futuro", garantiu o dirigente.

Autor: Gonçalo Vasconcelos