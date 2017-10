O Marítimo esteve a vencer no Bonfim mas acabou por não segurar a vantagem alcançada no final da primeira parte, saindo de Setúbal com uma derrota, por 3-1, na qual os sadinos completaram a reviravolta já no período de compensações da partida. E a expulsão de Fábio Pacheco, deixando os madeirenses reduzidos a 10 aos 65', teve papel crucial na mudança de rumo no encontro, como admitiu Daniel Ramos."Após a expulsão tivemos muitas dificuldades. Na primeira parte, o Vitória teve bola, mas nós conseguimos criar mais oportunidades, acabando por chegar ao golo. Na segunda parte, queríamos ter chegado ao 2-0 e tivemos oportunidades para isso. A expulsão obrigou-nos a recuar. Concedemos alguns remates e acabámos por ser penalizados", referiu o treinador do Martítimo.Ainda assim, Daniel Ramos não questionou o cartão vermelho, por acumulação, mostrado a Fábio Pacheco numa altura em que os madeirenses até estavam a vencer. "Sem ver os lances, concordo com a decisão do árbitro nos dois cartões amarelos. Entendo a dificuldade de ajuizar naquele tipo de situações", lembrou o técnico.

Autor: Lusa